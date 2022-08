Apesar da inflação de alimentos, carne bovina está mais barata

A carne bovina está mais barata. É o que aponta o Índice de Preços dos Supermercados (IPS) apurado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) e pela Fipe, que será divulgado na próxima segunda-feira, 15. Dez dos 15 cortes monitorados pelo levantamento apresentaram queda de preço em julho. O maior recuo foi o da fraldinha, com 3,32%. Em 2022, porém, o campeão em deflação é o filé mignon, que está 12,06% mais barato no acumulado do ano.

O índice geral, porém, anotou elevação em relação a junho: 1,77% ante 1,33%, mostrando que a inflação persiste nos alimentos. O papel de vilão segue com o leite, que em julho registrou inflação de 21,52% e acumula no ano 71,66%. O item, segundo Diego Pereira, economista-chefe da APAS, sofre pressão de dois vetores. “A diminuição das pastagens no sul do país por conta da estiagem, o que faz os pecuaristas gastarem mais com ração animal, e o peso da inflação em toda cadeia de produção”, afirma.

