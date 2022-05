Apesar da crise climática, Lula diz que é irreal abandonar petróleo

Apesar de toda a discussão em torno do clima e a pressão para a redução de consumo de combustíveis fósseis, o ex-presidente Lula deixou muito claro que sua pauta é outra. Ao ser questionado sobre o bloco antipetróleo sugerido pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, Lula foi taxativo: “No caso do Brasil é irreal. No caso do mundo é irreal. Você ainda precisa do petróleo por um tempo”. A revista então reforçou que a ideia não é parar de extrair o que já foi descoberto, mas deixar de fazer novos investimentos. Lula não chegou a responder claramente a pergunta dizendo apenas que tem que se estabelecer um plano de longo prazo na medida em que se criam energias alternativas. Citou o exemplo da Alemanha que deixou de usar suas fontes de energia nuclear, mas que não contava com uma guerra na Ucrânia.

As agências internacionais de energia já alertaram ao mundo que a crise climática não terá solução e vai se agravar a não ser que o mundo pare de fazer novos investimentos em combustíveis fósseis a partir de agora. Investidores e consumidores, no mundo todo, têm feito pressão para que empresas petrolíferas mudem seus negócios para a produção de energias alternativas e menos agressivas ao meio ambiente.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.