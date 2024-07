Aos 90 anos, Bresser defende revisão de subsídios e juros em novo livro

O ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira, que completou 90 anos no domingo, 30 de junho, está em vias de lançar um livro em que aponta caminhos para o desenvolvimento da economia brasileira. Na obra “Novo Desenvolvimentismo: introduzindo uma nova teoria econômica e economia política”, da Editora Contracorrente, o economista argumenta que é preciso revisar a prática dos subsídios estatais no Brasil, que não costumam fazer parte de uma política industrial bem concebida. “São meros favores do Estado alcançados pelos mais variados setores da economia. Isso também se aplica às isenções fiscais. Aqui, no entanto, os beneficiários não são necessariamente empresas, mas igrejas, clubes e associações”, diz Bresser no livro. A política de juros do Banco Central também é alvo de críticas, pois, segundo Bresser, é mais voltada ao ganho de rentistas do que ao controle da inflação. Com passagem pelos governos de José Sarney e Fernando Henrique Cardoso, o autor afirma que ambas essas políticas, de subsídios e juros pagos pela dívida pública, representam gastos em prol dos mais ricos da população. Seria crucial, ao invés, elevar a poupança das pessoas e o nível do investimento público. O lançamento do livro acontece no sábado, 6 de julho, às 11h, na Livraria Martins Fontes da Avenida Paulista, em São Paulo.