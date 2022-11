‘Ao se atacar urnas, ataca-se a democracia’, diz Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez duras críticas aos manifestantes golpistas que contestam o resultado das eleições. “Ao se atacar as urnas eletrônicas, a autoridade judiciária, o que se ataca é a democracia. O que se pretende substituir não são as urnas eletrônicas, mas o sistema político que tem o voto livre e periódico de todos os eleitores e eleitoras brasileiras”, disse. “A democracia foi atacada no Brasil, mas sobreviveu. O Judiciário foi uma barreira a qualquer ataque à liberdade”, afirmou.

As falas foram feitas no Brasil Conference, evento organizado pelo grupo Lide, em Nova York, nesta segunda-feira, 14. “Aqui nos Estados Unidos, o ataque foi ao voto por correio. No Brasil, o ataque é às urnas eletrônicas. Somos o único país que, duas horas e 58 minutos depois da eleição, temos anunciado o presidente da República”, defendeu.

“O grande alvo dessas milícias digitais é o poder Judiciário. A extrema direita e as milícias digitais fazem um ataque à democracia. Se pretende corroer a democracia e a liberdade em todos os seus pilares”, diz.