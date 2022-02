ANS renova regime de intervenção na Unimed Rio

Os concorrentes da Unimed Rio estão em polvorosa com a renovação do regime especial de direção técnica pela Agência Nacional de Saúde na operadora, publicado hoje no Diário Oficial da União. Isso porque a empresa é vencedora de uma licitação de meio bilhão de reais no Tribunal de Justiça do Rio, por meio da corretora QV. O tribunal tem feito uma série de questionamentos à QV, que deu o lance vencedor, mas até agora não questionou o fato da Unimed estar sob regime especial.

Segundo a própria ANS, o “regime especial de direção técnica consiste no acompanhamento in loco realizado por agente nomeado pela ANS para verificar as causas de anormalidades que coloquem em risco a continuidade e a qualidade da assistência prestada aos beneficiários.” Como diz o despacho publicado nesta segunda-feira, 14, a diretoria considerou que existem anormalidades administrativas e assistenciais graves que colocam em risco a continuidade e a qualidade do atendimento à saúde dos beneficiários da operadora.

