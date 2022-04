ANP recorre ao Cade para impor restrições à venda da Gaspetro 

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) recorreu ao Tribunal Administrativo do Cade para que a venda da Gaspetro a Compass, do grupo Cosan, ocorra mediante restrições. A ANP sugere que a venda seja aprovada desde que haja desinvestimento das distribuidoras de gás canalizado estaduais e compromisso da Compass em atuar como investidor passivo da Gaspetro. Mas a Superintendência Geral do Cade quer aprovar o negócio, sem restrições. O grupo Mitsui, que é sócio da Gaspetro, também se manifestou no processo do Cade e pede que o tribunal observe o fato de que a empresa não exerceu seu direito de preferência na compra por conta do fato de que o comprador era a Compass e pede que qualquer decisão preserve seus direitos de acionista.

