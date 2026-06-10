ANP mira notas fiscais para apertar cerco contra fraudes

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis colocou no topo da agenda para este ano a aprovação de dois projetos considerados estratégicos para endurecer o combate a fraudes no mercado de combustíveis: o compartilhamento de notas fiscais com a autarquia e o aumento das penalidades aplicadas a fraudadores.

Segundo o diretor-geral da ANP, Arthur Watt, as propostas em tramitação no Senado têm potencial para “aumentar a eficiência da fiscalização” e dar mais fôlego às operações contra o crime organizado no setor. “Temos feito mais autuações agora que temos mais recursos disponíveis. Mas, com os projetos, podemos fazer mais, com mais eficiência”, afirmou.

Os projetos foram apresentados por parlamentares ligados à Frente Parlamentar do Biodiesel e contam com apoio do setor produtivo. A fala de Watt ocorreu durante a cerimônia que marcou um ano da doação de cinco espectrofotômetros à ANP por entidades privadas, em uma iniciativa de R$ 1,3 milhão.

A articulação reúne nomes como ICL, Sindicom, Ubrabio, Aprobio e Abiove. Para o setor, a aposta é que a combinação entre mais tecnologia, acesso a dados fiscais e punições mais duras ajude a fechar brechas hoje exploradas por fraudadores.