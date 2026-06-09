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Ânima mira metade da liderança com mulheres e grupos minorizados até 2030

Companhia aderiu a movimentos do Pacto Global da ONU e assume metas formais de diversidade e saúde mental para os próximos quatro anos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 11h10
Seis pessoas sorridentes, três homens e três mulheres, posam segurando um documento aberto em uma pasta preta. Ao fundo, um banner roxo com o texto EMPRESA DO PACTO e ícones de MOVIMENTO + ÁGUA e MOVIMENTO CONEXÃO CIRCULAR
Ao centro, Paula Harraca, presidente da Ânima Educação (Divulgação/Divulgação)
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Ânima mira metade da liderança com mulheres e grupos minorizados até 2030 Priorize VEJA no Google

A Ânima Educação colocou uma nova régua pública para sua agenda de diversidade. A companhia assumiu o compromisso de ter, até 2030, metade das posições de alta liderança ocupadas por mulheres e 50% dos cargos de liderança preenchidos por pessoas negras, indígenas e integrantes de outros grupos étnicos socialmente minorizados.

As metas foram formalizadas com a adesão da Ânima aos movimentos Elas Lideram 2030, Raça é Prioridade e Mente em Foco, iniciativas ligadas à estratégia Ambição 2030 do Pacto Global da ONU no Brasil. A assinatura ocorreu durante o Fórum Ambição 2030, realizado em São Paulo.

Hoje, a companhia afirma ter cerca de 45% de mulheres em posições de liderança e aproximadamente 35% de pessoas negras e de grupos étnicos minorizados nesses cargos. Ou seja, no caso da presença feminina, a meta está relativamente próxima. Já na agenda racial, o avanço exigirá uma aceleração maior nos próximos anos.

A empresa também incorporou compromissos na área de saúde mental, com manutenção de programas de acolhimento, avaliação permanente do quadro funcional, capacitação de gestores e ações de prevenção. A agenda já é trabalhada internamente por meio de iniciativas como o Ser+ Ânima.

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Com mais de 360 mil alunos e 1,3 milhão de pessoas beneficiadas por atividades de extensão universitária em 2025, a Ânima tenta reforçar o posicionamento de que diversidade e bem-estar deixaram de ser apenas temas de reputação e passaram a compor a estratégia institucional do grupo.

“Entendemos que nosso papel vai além do desenvolvimento acadêmico. Temos a responsabilidade de contribuir para uma sociedade mais diversa, equitativa e inclusiva”, afirma Paula Harraca, presidente da Ânima Educação.

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