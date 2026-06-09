Ânima mira metade da liderança com mulheres e grupos minorizados até 2030

A Ânima Educação colocou uma nova régua pública para sua agenda de diversidade. A companhia assumiu o compromisso de ter, até 2030, metade das posições de alta liderança ocupadas por mulheres e 50% dos cargos de liderança preenchidos por pessoas negras, indígenas e integrantes de outros grupos étnicos socialmente minorizados.

As metas foram formalizadas com a adesão da Ânima aos movimentos Elas Lideram 2030, Raça é Prioridade e Mente em Foco, iniciativas ligadas à estratégia Ambição 2030 do Pacto Global da ONU no Brasil. A assinatura ocorreu durante o Fórum Ambição 2030, realizado em São Paulo.

Hoje, a companhia afirma ter cerca de 45% de mulheres em posições de liderança e aproximadamente 35% de pessoas negras e de grupos étnicos minorizados nesses cargos. Ou seja, no caso da presença feminina, a meta está relativamente próxima. Já na agenda racial, o avanço exigirá uma aceleração maior nos próximos anos.

A empresa também incorporou compromissos na área de saúde mental, com manutenção de programas de acolhimento, avaliação permanente do quadro funcional, capacitação de gestores e ações de prevenção. A agenda já é trabalhada internamente por meio de iniciativas como o Ser+ Ânima.

Continua após a publicidade

Com mais de 360 mil alunos e 1,3 milhão de pessoas beneficiadas por atividades de extensão universitária em 2025, a Ânima tenta reforçar o posicionamento de que diversidade e bem-estar deixaram de ser apenas temas de reputação e passaram a compor a estratégia institucional do grupo.

“Entendemos que nosso papel vai além do desenvolvimento acadêmico. Temos a responsabilidade de contribuir para uma sociedade mais diversa, equitativa e inclusiva”, afirma Paula Harraca, presidente da Ânima Educação.