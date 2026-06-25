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Ancord cria diretoria de autorregulação e busca novo chefe

Associação procura nome para comandar área que ampliará sua atuação na supervisão do mercado de intermediação

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 11h00 | Atualizado em 25 jun 2026, 13h19
Vista através de uma porta de vidro com adesivo azul em forma de A, mostrando a recepção da empresa Ancord, com o nome em letras prateadas na parede cinza e um balcão branco com álcool em gel
Escritório da Ancord (Divulgação/Divulgação)
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A Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord) deu a largada em uma nova etapa de sua agenda de modernização institucional. A entidade está no mercado em busca de um diretor de autorregulação, cargo criado para liderar uma das frentes consideradas mais estratégicas pela associação: a construção de um modelo próprio de supervisão e acompanhamento das atividades do setor de intermediação.

A movimentação ocorre após a aprovação de mudanças no estatuto da Ancord, em novembro de 2025, que ampliaram as possibilidades de atuação da entidade e abriram caminho para que a associação assuma prerrogativas de autorregulação. Na prática, a nova área poderá estabelecer regras de conduta complementares à regulação oficial, acompanhar práticas de mercado e atuar para reforçar padrões de integridade, governança e proteção aos investidores.

A associação é uma entidade que representa instituições e profissionais ligados à intermediação no mercado financeiro e de capitais — como corretoras, distribuidoras, agentes autônomos/assessores de investimento e outros participantes desse ecossistema. Ela também é conhecida por atuar na certificação e credenciamento de assessores de investimento, além de participar de debates regulatórios com órgãos como CVM, Banco Central, B3 e entidades do mercado.

“A autorregulação é um dos pilares dos mercados mais desenvolvidos do mundo. Ao avançar nessa agenda, a Ancord reforça seu compromisso de ser referência em intermediação e autorregulação no Brasil, contribuindo para o fortalecimento das boas práticas, da integridade do mercado e da proteção dos investidores”, afirma Rafael Furlanetti, presidente da Ancord.

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O movimento também mira um reposicionamento institucional da entidade. Ao estruturar uma diretoria dedicada ao tema, a Ancord tenta se aproximar de modelos adotados em grandes centros financeiros, como Nova York e Londres, onde entidades autorreguladoras têm papel relevante na supervisão dos participantes do mercado e na disseminação de boas práticas.

No Brasil, a iniciativa deve ampliar o peso da associação no debate sobre a evolução do mercado de capitais — especialmente em um momento em que a expansão da base de investidores e o crescimento dos canais independentes de distribuição aumentam a pressão por padrões mais robustos de conduta e fiscalização.

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Furlanetti faz questão de enfatizar que a iniciativa nasce em total alinhamento com o regulador, e não como uma instância concorrente. “Queremos deixar claro que a autorregulação veio para somar, e não para competir. Respeitamos integralmente a CVM, suas competências e sua autoridade. Nosso papel é caminhar lado a lado com o regulador, complementando o seu trabalho de supervisão — nunca substituindo. É assim que funcionam os mercados mais maduros do mundo, e é esse modelo de cooperação que queremos consolidar no Brasil”, destaca o presidente da Ancord.

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