Âncora atinge mais de R$ 2 bilhões em crédito no primeiro semestre de 2024

A Âncora, administradora de consórcio independente, comercializou 2,2 bilhões de reais em crédito no primeiro semestre de 2024, quase o dobro do registrado no mesmo período do ano anterior. Com isso, a empresa projeta um volume total de 4 bilhões de reais em crédito comercializado neste ano. O quadro de funcionários deve aumentar em 50% até o final do ano em decorrência do crescimento, indo de 400 para 600 colaboradores. Fundada em 1989, a Âncora apresentou um aumento de quase 30% em sua carteira de cotas ativas nos 12 meses anteriores a agosto de 2024.