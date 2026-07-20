Americanas vende fatia na Extrafruti e zera participação

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A Americanas fechou acordo para vender a participação de 10% que mantém na Extrafruti, distribuidora capixaba de frutas, legumes, verduras, flores e plantas. A operação foi apresentada ao Cade e representa mais um passo no desmonte dos investimentos feitos pela varejista no segmento de alimentos frescos antes da recuperação judicial.

A fatia será dividida igualmente entre os outros dois acionistas da Extrafruti. A EFP – Extrafruti Participações elevará sua participação de 76,5% para 81,5%, enquanto a L2NCM, holding do Grupo Coutinho, passará de 13,5% para 18,5%. O grupo é dono das redes Extrabom, Atacado Vem e Extra Plus.

O valor e a forma de pagamento foram mantidos sob sigilo. No balanço de dezembro de 2025, a Americanas registrava o investimento na Extrafruti por R$ 12 milhões. A distribuidora encerrou o ano passado com patrimônio líquido de R$ 44 milhões e lucro de R$ 21 milhões.

A participação chegou à Americanas com a aquisição da Hortigil Hortifruti, dona das bandeiras Hortifruti e Natural da Terra, por R$ 2,1 bilhões, em 2021. A Hortigil já detinha os 10% da Extrafruti e, após ser incorporada pela Americanas em setembro de 2022, transferiu a participação para o balanço da varejista.

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O negócio é diferente da recente venda de dez lojas deficitárias do Natural da Terra em São Paulo ao Oba Hortifruti, por R$ 69,3 milhões. Na Extrafruti, a Americanas está se desfazendo de uma participação societária minoritária e sem controle operacional.

A conclusão da transação ainda depende da aprovação do Cade.