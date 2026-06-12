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Economia

Americanas triplica venda de antenas digitais com efeito Copa

Busca por sinal mais rápido antes dos jogos impulsiona item nas lojas físicas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 17h00
MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 21: FIFA World Cup Trophy is displayed on a plinth at Azteca Stadium on April 21, 2024 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images)
Taça da Copa do Mundo no Estádio Azteca, no México (Manuel Velasquez - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Americanas triplica venda de antenas digitais com efeito Copa Priorize VEJA no Google

A proximidade do Mundial de Futebol colocou um item pouco glamouroso de volta ao carrinho dos consumidores: a antena digital. A Americanas registrou, na primeira semana de junho, uma venda mais de três vezes maior de antenas em suas lojas físicas na comparação com o mesmo período do mês anterior. O movimento tem relação direta com a preparação para os jogos, mas também com uma discussão que ganhou força nos últimos anos entre torcedores: o atraso das transmissões por streaming em relação ao sinal aberto tradicional.

Em tempos de grupos de WhatsApp, redes sociais e vizinhos comemorando gol antes da imagem chegar à TV, parte do público voltou a buscar alternativas com menor delay para acompanhar partidas ao vivo. Segundo a Americanas, os estados com maior destaque na venda de antenas digitais foram Rio de Janeiro e Bahia. A febre do Mundial também aparece nas bancas e caixas das lojas: a varejista já vendeu mais de 51 milhões de figurinhas em todo o país, o equivalente a mais de 7 milhões de pacotinhos, com maior procura em São Paulo e no Rio de Janeiro.

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