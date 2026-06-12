Americanas triplica venda de antenas digitais com efeito Copa

A proximidade do Mundial de Futebol colocou um item pouco glamouroso de volta ao carrinho dos consumidores: a antena digital. A Americanas registrou, na primeira semana de junho, uma venda mais de três vezes maior de antenas em suas lojas físicas na comparação com o mesmo período do mês anterior. O movimento tem relação direta com a preparação para os jogos, mas também com uma discussão que ganhou força nos últimos anos entre torcedores: o atraso das transmissões por streaming em relação ao sinal aberto tradicional.

Em tempos de grupos de WhatsApp, redes sociais e vizinhos comemorando gol antes da imagem chegar à TV, parte do público voltou a buscar alternativas com menor delay para acompanhar partidas ao vivo. Segundo a Americanas, os estados com maior destaque na venda de antenas digitais foram Rio de Janeiro e Bahia. A febre do Mundial também aparece nas bancas e caixas das lojas: a varejista já vendeu mais de 51 milhões de figurinhas em todo o país, o equivalente a mais de 7 milhões de pacotinhos, com maior procura em São Paulo e no Rio de Janeiro.