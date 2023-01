Americanas alertava para graves riscos antes de descobrir rombo bilionário

A Americanas já alertava para graves riscos de mercado antes mesmo de revelar o rombo que chegou à casa dos 40 bilhões de reais na última sexta-feira, 13. Por lei, todas as empresas listadas em bolsa devem listar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) os perigos relacionados as suas operações regularmente. Os formulários entregues pela Americanas no último dia 2 de janeiro foram consultados pelo Radar Econômico e revelam que a captação de recursos via bancos ou emissões são fundamentais para a operação da companhia e consequente cumprimento de suas obrigações financeiras. Em outras palavras, a própria Americanas admite que pode não cumprir com suas obrigações financeiras caso não seja capaz de obter financiamentos e refinanciar suas dívidas.

“A captação de recursos por meio de financiamentos, inclusive junto a bancos de fomento ou de emissão de valores mobiliários no âmbito do mercado de capitais, e o refinanciamento de empréstimos existentes são fundamentais para as operações correntes, a implementação de sua estratégia e o seu crescimento. […] Caso a companhia não seja capaz de obter financiamentos, ter êxito na colocação de valores mobiliários de sua emissão no mercado ou de refinanciar suas dívidas quando necessário ou se não puderem obter ou renovar fianças bancárias ou seguros garantias, ou se a disponibilidade se der somente em termos desfavoráveis, a companhia pode não conseguir satisfazer suas necessidades de capital, cumprir suas obrigações financeiras ou aproveitar oportunidades de negócio, o que pode ter um efeito adverso relevante nos seus negócios e resultados operacionais”, diz um dos trechos do formulário.

Por volta das 13h desta segunda-feira, 16, os papéis da Americanas registravam novo tombo de 40%. A empresa ganhou proteção contra bloqueios, sequestros ou penhora de bens por 30 dias para estruturar um pedido de recuperação judicial. Nos formulários entregues à CVM no início do ano, antes do rombo ser revelado, a empresa admite que o aumento da alavancagem pode desencadear em uma série de perigos, como redução substancial de caixa para capital de giro e desvantagens frente a concorrentes.

“O aumento da alavancagem financeira pode implicar; no uso de uma parcela maior de recursos para pagar dívidas, com a consequente redução do caixa disponível para financiar o capital de giro e os investimentos da empresa; limitar a sua flexibilidade no planejamento ou na reação a mudanças em seu negócio; limitar a sua capacidade de captar novos recursos no futuro ou aumentar o custo de seu capital; posicionar a companhia em desvantagem competitiva em relação aos seus concorrentes que possuam menor nível de endividamento, afetando adversamente os negócios e resultados operacionais”, revela a empresa no documento.

Por fim, e para agravar o martírio de uma das maiores varejistas do país, o cenário macroeconômico brasileiro não é dos mais favoráveis para o consumo e tampouco para as empresas com alto grau de endividamento. A escalada da inflação entre os anos de 2021 e 2022 culminou em um ciclo de altas de juros pelo Banco Central. A Selic a 13,75% ao ano desestimula o consumo das famílias e cria uma bola de neve nas dívidas da empresa. “O aumento das taxas de juros pode afetar a capacidade da companhia de obter empréstimos e aumentar o custo do endividamento, resultando em maiores despesas financeiras. Esse aumento pode afetar adversamente a capacidade de pagar suas obrigações na medida em que sua posição de caixa seja reduzida. Além disso, descasamentos nas taxas de inflação para as quais os seus ativos e passivos são indexados, bem como flutuações significativas nas taxas de juros podem resultar em perdas financeiras para a companhia”, conclui.

