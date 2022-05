Ameaças de Bolsonaro a Petrobras são reais ou apenas teatro eleitoral?

VEJA Mercado | Abertura | 6 de maio

Os mercados internacionais já abriram o dia hoje não muito animados, depois da queda generalizada de ontem. Na quarta, os mercados subiram dando a entender que estavam mais calmos com as falas de Jerome Powell sobre os juros americanos e, no entanto, os investidores reavaliaram a situação e as ações despencaram como nunca na quinta-feira. Hoje, os futuros americanos já abriram em queda. No Brasil, a queda foi forte, praticamente zerando os ganhos do ano do Ibovespa.

Além deste movimento, hoje vai ser dia de repercutir o lucro mais do que extraordinário da Petrobras. A empresa lucrou 44,5 bilhões de reais, 40 vezes mais do que no mesmo período do ano passado, em função das altas dos preços do petróleo. Mas antes mesmo do resultado ser divulgado oficialmente, o presidente Jair Bolsonaro já bradava que este lucro é um estupro e que a Petrobras tem que reduzir suas margens de lucro e não fazer mais nenhum aumento, se não o Brasil vai quebrar. O presidente ainda usou a Constituição para ameaçar a empresa, dizendo que a empresa mesmo sendo de economia mista tem cunho social. Bolsonaro ainda disse que o conselho e a diretoria têm a obrigação de buscar uma solução para os preços dos combustíveis. Como o presidente recém mudou a diretoria, é difícil saber que tipo de intervenção ele possa fazer. O presidente garante que não tem como intervir na Petrobras, ao mesmo tempo, em sua fala de ontem na tradicional live, repetiu inúmeras vezes que o mundo está em guerra e que a Petrobras precisa rever suas margens de lucro. Constituição, guerra, Brasil quebrando, são argumentos para uma intervenção. Mas os investidores devem dizer hoje se acreditam que ser só mais um teatro eleitoral ou uma ameaça eleitoral real.

