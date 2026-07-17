Ambipar admite sede em São Paulo, mas defende recuperação judicial no Rio

Em declaração prestada à Justiça dos Estados Unidos sob pena de perjúrio, Thiago da Costa Silva, diretor financeiro da Ambipar, multinacional brasileira especializada em gestão ambiental, afirmou que São Paulo concentra a sede formal e as funções administrativas do grupo. Na prática, porém, o Rio de Janeiro reúne as operações estratégicas, os contratos mais rentáveis e a maior parte da geração de receita da empresa.

A distinção não é mero detalhe geográfico. A Ambipar tenta justificar por que sua recuperação judicial tramita no Rio de Janeiro, embora sua sede formal esteja em São Paulo. A aparente contradição pode alimentar objeções ao Chapter 15, usado para reconhecer nos Estados Unidos recuperações judiciais abertas em outros países. A estratégia é fazer prevalecer o processo brasileiro e suspender o Chapter 11 aberto em solo americano.