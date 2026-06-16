ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Ambev e Abrasel ajudam bares endividados de olho no efeito Copa

Parceria nacional vai oferecer renegociação de dívidas, crédito e capacitação financeira a até 250 mil bares e restaurantes

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 11h00 | Atualizado em 16 jun 2026, 14h40
Festa da "firma" na Espanha: os encontros costumam refletir o jeito caloroso da população
(Itsskin/Getty Images)
Continua após publicidade
Ambev e Abrasel ajudam bares endividados de olho no efeito Copa Priorize VEJA no Google

A Copa do Mundo virou também uma operação de resgate de caixa para bares e restaurantes endividados. A Ambev e a Abrasel formalizam nesta terça-feira, 16, durante o Congresso da entidade, uma parceria nacional para ajudar empreendedores do setor a transformar o aumento de movimento durante os jogos em fôlego financeiro.

A iniciativa amplia o alcance do Ambev Bora, programa da companhia voltado à geração de renda e inclusão produtiva, e vai conectar bares e restaurantes a condições diferenciadas de renegociação de dívidas, linhas de crédito e programas de capacitação em gestão financeira, planejamento e estratégias de venda. O acordo tem potencial para alcançar até 250 mil estabelecimentos ligados ao ecossistema da Ambev no país.

O movimento chega em um momento delicado para o setor. Segundo levantamento da Abrasel, 37% dos bares e restaurantes brasileiros enfrentam dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo, a Copa aparece como uma janela de recuperação: 52% dos estabelecimentos pretendem transmitir os jogos e, entre eles, 80% esperam faturar mais do que em dias sem partidas. Outros 59% projetam crescimento de até 20% nas receitas durante o torneio.

A aposta da Ambev e da Abrasel é que a combinação entre maior fluxo de consumidores, acesso a crédito e educação financeira ajude a recompor o caixa dos negócios em um período tradicionalmente forte para o consumo fora de casa.

Siga
Continua após a publicidade

Lançado em 2022, o Ambev Bora tem como meta promover a inclusão produtiva de 5 milhões de brasileiros até 2032. Segundo a companhia, o programa já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas por meio de mais de 30 iniciativas em diferentes regiões do país.

Publicidade
TAGS:
Ambev
dívida
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).