Ambev e Abrasel ajudam bares endividados de olho no efeito Copa

A Copa do Mundo virou também uma operação de resgate de caixa para bares e restaurantes endividados. A Ambev e a Abrasel formalizam nesta terça-feira, 16, durante o Congresso da entidade, uma parceria nacional para ajudar empreendedores do setor a transformar o aumento de movimento durante os jogos em fôlego financeiro.

A iniciativa amplia o alcance do Ambev Bora, programa da companhia voltado à geração de renda e inclusão produtiva, e vai conectar bares e restaurantes a condições diferenciadas de renegociação de dívidas, linhas de crédito e programas de capacitação em gestão financeira, planejamento e estratégias de venda. O acordo tem potencial para alcançar até 250 mil estabelecimentos ligados ao ecossistema da Ambev no país.

O movimento chega em um momento delicado para o setor. Segundo levantamento da Abrasel, 37% dos bares e restaurantes brasileiros enfrentam dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo, a Copa aparece como uma janela de recuperação: 52% dos estabelecimentos pretendem transmitir os jogos e, entre eles, 80% esperam faturar mais do que em dias sem partidas. Outros 59% projetam crescimento de até 20% nas receitas durante o torneio.

A aposta da Ambev e da Abrasel é que a combinação entre maior fluxo de consumidores, acesso a crédito e educação financeira ajude a recompor o caixa dos negócios em um período tradicionalmente forte para o consumo fora de casa.

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Lançado em 2022, o Ambev Bora tem como meta promover a inclusão produtiva de 5 milhões de brasileiros até 2032. Segundo a companhia, o programa já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas por meio de mais de 30 iniciativas em diferentes regiões do país.