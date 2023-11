Âmbar recebe autorização para importar energia da Venezuela

A Âmbar Energia, do grupo J&F, recebeu autorização do Ministério de Minas e Energia, de Alexandre Silveira, para importar energia elétrica gerada na Venezuela. De acordo com a portaria do ministério, o objetivo da autorização é reduzir os custos de energia no Brasil. A Âmbar acrescenta que a operação vai reduzir as emissões de gases do efeito estufa da matriz energética brasileira, uma vez que permitirá a substituição de energia termelétrica por energia hidrelétrica gerada no país vizinho.

A empresa atua desde 2018 na comercialização de energia no mercado sul-americano, além da geração de energia no Brasil. A Âmbar opera como trading de energia no Brasil, na Argentina, no Uruguai e, agora, na Venezuela. A empresa também opera um gasoduto na Bolívia e possui duas usinas termelétricas a gás natural conectadas com gasodutos regionais: uma em Cuiabá, no Mato Grosso, ligada às reservas da Bolívia, e outra em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, conectada com a rede de gasodutos da Argentina.