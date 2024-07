Aluguel em SP aumenta 6,35% no 1º semestre, menor alta desde 2021

O mercado de aluguel em São Paulo registrou no primeiro semestre a menor alta para esse período desde 2021. Os dados são do Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb. De janeiro a junho deste ano, o preço médio do metro quadrado na capital subiu 6,35%, atingindo no último mês o valor médio de 63,62 reais.

A alta registrada é menor do que a observada em 2023, quando o preço dos aluguéis subiram 6,8% nos primeiros seis meses do ano, e em 2022, momento no qual a alta registrada foi de 9,04%. Em 2021, o mercado de locação ainda passava pelos impactos severos das restrições causadas pela pandemia de Covid-19. Naquele ano, quase não houve valorização: a variação foi de apenas 0,13%.