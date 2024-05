Aluguel comercial registra maior alta mensal desde 2013

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Os preços de venda de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² registraram uma valorização de 0,25% em abril de 2024, de acordo com o Índice FipeZAP, enquanto os preços de locação do segmento avançaram 1,11% no mesmo período. Nos dois casos, houve uma importante aceleração em relação às variações observadas em março/2024 (de +0,02% e +0,63%, respectivamente).

Considerando o histórico, a variação nos preços de venda em abril de 2024 foi a maior desde janeiro de 2018 (+0,55%). Os preços de locação, por outro lado, apresentaram o maior aumento mensal desde novembro de 2013 (+1,26%).

Comparativamente, o IPCA/IBGE exibiu uma inflação ao consumidor de 0,38%, ao passo que o IGP-M apurou elevação de 0,31% nos preços da economia.