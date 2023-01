Alta do Petróleo alivia Petrobras, mas plano de Prates ainda preocupa

Após encerrar os dois primeiros dias do ano em queda, o Ibovespa voltou a se recuperar na quarta-feira, 4, encerrando o dia com alta de 1,12% e amanhece nesta quinta-feira, 5, com sinais mais positivos. As ações da Petrobras, que vinham puxando o índice pra baixo com o aumento da apreensão sobre a governança das estatais, encerraram em alta ontem de 3,18% após quatro dias consecutivos de queda. A melhora nas ações foi estimulada pela alta do preço do petróleo no mercado internacional e também pelo discurso do senador Jean Paul Prates, indicado de Lula para presidir a Petrobras. Ele afirmou que a companhia não irá desvincular os preços do mercado internacional, mas sim da paridade de importação, “sem impor tabelamento, sem absolutamente nenhuma intervenção direta no mercado, apenas usar a vantagem competitiva”. Embora o discurso tenha trazido um certo alivio, especialistas indicam que a medida pode impor uma perda significativa de receita para a companhia.

O comportamento das ações da estatal e a continuidade nas cerimônias de posse de novos ministros do governo Lula e os discursos que serão realizados devem ficar no radar dos investidores no dia de hoje. Os pronunciamentos de alguns ministros empossados geraram preocupação no mercado e elevaram a preocupação com a questão fiscal, influenciando a queda do Ibovespa nos últimos dias.

A Europa e Reino Unidos os índices de atividade registram desaceleração das economias e nos Estados Unidos o mercado segue na expectativa das falas dos membros do banco central norte-americano, que discursaram ao longo do dia de hoje, na busca por indícios mais claros sobre a condução da política monetária após a ata descartar cortes na taxa de juros em 2023.

