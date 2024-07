Alta do dólar pode impactar inflação em um ano e meio, diz Felipe Passero

VEJA Mercado | 01 de julho de 2024

“Alguns estudos acadêmicos mostram que o impacto da variação do câmbio na inflação pode se dar em até um ano e meio, e no Brasil o IPCA pode variar até 20% da alta total do dólar”, afirma Felipe Martins Passero, CFA e sócio da InvestSmartXP. Segundo o especialista, a alta recente do dólar pode ter impactos em grupos de alimentos, combustíveis e energia nos próximos 18 meses. O dólar vem em uma trajetória de alta nas últimas semanas, alcançando a marca dos R$ 5,60 na última sexta-feira. A deterioração do câmbio acompanha a piora nas expectativas para o quadro fiscal brasileiro, à medida que a agenda arrecadatória da equipe econômica encontra dificuldades para avançar.

Esta semana, a agenda de indicadores econômicos é fraca no Brasil, mas o mercado se mantém ocupado com a piora nas previsões para IPCA e dólar. Divulgado nesta manhã, o Boletim Focus mostrou que as expectativas do mercado para o IPCA ao fim de 2024 subiram para 4% (na semana passada, eram 3,8%). Para o dólar, a previsão é de R$ 5,20 (antes, R$ 5,15).

Já no mercado americano a agenda da semana é cheia, apesar do feriado de 4 de julho, que mantém as bolsas fechadas na quinta-feira. Entre os principais eventos, teremos discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, ata da última reunião do Fomc e divulgação do relatório Payroll, de dados do mercado de trabalho.

Camila Barros entrevista Felipe Martins Passero, CFA e sócio da InvestSmartXP.

Continua após a publicidade

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF