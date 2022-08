Alta de 50% da Americanas após anúncio de Rial está na mira da CVM

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) protocolou um documento direcionado para a Americanas em que requere “se há algum fato do conhecimento da empresa” que possa justificar a forte oscilação nos papéis nos últimos pregões. Em apenas três dias, a serem contados a partir da última segunda-feira, 22, as ações da companhia dispararam 50% depois do anúncio de que Sérgio Rial, ex-presidente do Santander, passa a comandar a empresa em janeiro de 2023. Analistas de casas como a Genial Investimentos e o Itaú BBA elogiaram a escolha e previram uma reação positiva dos investidores. Em resposta oficial à CVM, contudo, a Americanas diz “não ter conhecimento de nenhum fato que tenha motivado as últimas oscilações registradas em suas ações”. Por volta das 13h desta quarta-feira, 24, os papéis subiam 5%, mas, apesar de toda a explosão nos últimos dias, ainda amargam perdas de 37% no acumulado do ano.

