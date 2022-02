Alpagartas anuncia oferta de R$ 2,5 bi em ações; Itaú lucra

VEJA Mercado | Abertura | 11 de fevereiro.

O dia abre com os futuros americanos em queda mesmo depois da liquidação de ontem, por conta da divulgação do dado de inflação que caiu mais do que se esperava. Com a maior inflação em 40 anos, o Fed deve subir juros mais fortes do que o mercado esperava, por isso as quedas. Mas o Brasil vem seguindo a mesma tendência desde o início do ano que é se descolar dos Estados Unidos com o investidor buscando o setor de commodities. Mas o minério que ajudou a puxar Vale ontem, hoje cai nas bolsas internacionais. O petróleo segue perto dos US$ 90. Nos dados internos, destaque para o IBCr que ficou em 0,33%, abaixo das expectativas do mercado.

No lado corporativo, a Alpargatas anunciou uma oferta de ações que pode chegar a 2,5 bilhões de reais. O dinheiro será usado para financiar a compra da participação na Rothy’s. Outra notícia importante foi o lucro do Itaú de 7,1 bilhão de reais que cresceu 32% no quarto trimestre, acima do que era esperado. Mesmo assim, vale destacar que assim como o Bradesco as provisões para devedores duvidosos também subiram fortemente no último trimestre.

