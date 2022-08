Almoço de Bolsonaro com empresários foi ‘dominado pela revolta’ com Moraes

Em almoço realizado pelo grupo Esfera Brasil nesta terça-feira, 23, o tópico central das conversas privadas entre empresários e membros do governo presentes no encontro — é claro — foram as operações da Polícia Federal (PF) envolvendo bolsonaristas que foram alvo de mandatos de busca e apreensão depois de comentários antidemocráticos em grupos de WhatsApp. Segundo assessores próximos ao presidente Jair Bolsonaro, a pauta do encontro foi “dominada pela revolta dos empresários” com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou as operações.

Estiveram presentes no encontro, realizado em São Paulo, o presidente e os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil; Paulo Guedes, da Economia; Fábio Faria, das Comunicações; e o ex-ministro Tarcísio de Freitas. Empresários relataram ao Radar Econômico que Guedes apontou a eleição deste ano como uma escolha “entre a miséria e a riqueza”. Como mostra reportagem de VEJA, emissários do presidente costuravam um cessar-fogo entre Bolsonaro e o ministro do Supremo. A operação contra os empresários, na avaliação de aliados, coloca em xeque uma aproximação entre o chefe do Executivo e o juiz.