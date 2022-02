Alianças políticas de Lula vão ampliar o já extenso time de 90 economistas

Desde que o ex-presidente Lula designou o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, a escrever um artigo na Folha de São Paulo sobre os rumos da economia em um governo do PT, que surgiu um burburinho sobre quem será o fiador de Lula neste tema. Na sequência, o próprio Mantega disse a VEJA que o Posto Ipiranga de Lula é o próprio Lula. Também surgiram os nomes de Aloizio Mercadante e Nelson Barbosa.

Mas todos esses nomes são apenas parte de um grupo de 90 economistas que hoje se debruçam sobre a agenda econômica do PT. Um dos principais é Guilherme Mello, que foi coordenador de economia da campanha de Fernando Haddad, em 2018. Mello contou ao Radar Econômico que esse grupo já existe desde o fim da campanha presidencial passada e que faz contribuições regulares inclusive a assuntos hoje discutidos no Congresso como a reforma tributária e a mudança do projeto dos combustíveis. O próprio Fernando Haddad faz parte deste grupo que recentemente se reuniu com Lula. “Mas foi só metade, porque era muita gente. Em breve, deveremos fazer outro encontro com a outra metade”.

Mello também conta que a equipe de campanha ainda será formada e que deverá contar com mais economistas que devem vir de outros partidos no que Lula tem chamado de “movimento”. “Nosso papel por enquanto é só gerar insumos”, diz Mello. E Mello também lembra que a equipe de campanha vai construir consensos. Sabidamente Geraldo Alckmin, que é cotado para ser vice de Lula, tem uma posição mais liberal na economia, por exemplo. Ele acredita que alguns consensos estão claros, mesmo com economistas mais liberais, como a questão do combate à fome, combate à inflação, mais investimentos e revisão do arcabouço fiscal. “Até Arminio Fraga já disse que o teto de gastos do jeito que está não aguenta”.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.