Algar pede mais remédios para venda da Oi a Vivo, Tim e Claro

A Algar Telecom aproveitou o memorial do Ministério Público, que pede que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) reprove a venda dos ativos móveis da Oi para Vivo, Tim e Claro, para pedir mais remédios na aprovação da operação. A Algar diz que os remédios negociados até agora não são suficientes para que operadoras regionais tenham acesso à infraestrutura. A empresa foi a primeira a se manifestar após o parecer do Ministério Público que foi anexado ao processo no último sábado. O caso da Oi está pautado para ser apreciado no conselho do Cade para esta quarta-feira, 9. As telefônicas interessadas ainda não se manifestaram sobre o memorial do MP.

O caso está sendo olhado com lupa pelas telefônicas, bancos e credores da Oi porque a decisão do Cade pode inviabilizar a recuperação judicial da companhia. Ontem, a Anatel também decidiu suspender a autorização para o negócio depois de questionamento da Copel, que pertence a Nelson Tanure, sobre uma celeuma em torno de quem poderia ter assinado como presidente ou não da agência durante a reunião que deu autorização para a venda.

