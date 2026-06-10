Alckmin entra na briga das patentes a favor dos laboratórios

Os laboratórios farmacêuticos nacionais ganharam um reforço de peso na disputa contra mudanças na lei de patentes. Em solenidade pelos 15 anos do Grupo FarmaBrasil, na noite de terça-feira, 9, o vice-presidente Geraldo Alckmin saiu em defesa da decisão do STF que impediu a prorrogação de patentes além de 20 anos e fez um alerta direto aos parlamentares sobre projetos em tramitação no Congresso que podem estender exclusividades no setor.

“Quero destacar a decisão do STF que evitou a postergação de patentes, preservando a competitividade e impedindo o encarecimento de produtos. Chamo também a atenção dos parlamentares para os projetos de lei que pretendem estender patentes, dificultando a competitividade”, afirmou Alckmin.

Na plateia estavam deputados como Rodrigo Rollemberg, Luiz Ovando, Zé Neto, Arnaldo Jardim, Joaquim Passarinho, Dr. Luizinho e Alceu Moreira. A ofensiva ocorre num momento em que laboratórios estrangeiros tentam reabrir o tema no Congresso e em quase 100 ações na Justiça que pedem a prorrogação de patentes em vigor.