Ala técnica da Câmara critica PEC das Bondades Órgão diz que proposta ‘parece inverter o sentido democrático da legislação’ e aponta para o aumento do risco fiscal Por Victor Irajá 15 jul 2022, 12h57

A Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados emitiu uma nota técnica criticando os ditames da PEC das Bondades apontando a “fragilização continuada de princípios fiscais” e afirma que “ao criar o estado de emergência no final do mandato, com novas despesas, [a PEC] parece inverter o sentido democrático da legislação protetora da isonomia eleitoral”. “Regras fiscais servem para nortear o comportamento dos agentes políticos e refrear o desequilíbrio orçamentário”, diz a nota.

“A regra do teto de gastos deu alguma previsibilidade à política fiscal, permitiu a redução sustentável da taxa de juros, até a pandemia, e induziu reformas”, continua a publicação. O texto diz ainda que a consolidação do estado de emergência é desproporcional e que “o novo governo terá dificuldade de reduzir benefícios, mesmo aqueles com vigência apenas até dezembro deste ano, em particular o Auxílio Brasil”.