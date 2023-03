Ala do PT quer reforma do sistema bancário em paralelo à agenda de Haddad

Em meio às discussões sobre o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, alas dentro do PT defendem o andamento de uma agenda econômica “mais à esquerda” no Congresso. A defesa da vez é a reforma do sistema bancário. Mas, mesmo dentro do partido, a leitura é de que o governo tem votos para aprovar as pautas oriundas do Ministério da Fazenda de Fernando Haddad, com o apoio de setores do Centrão, mas não conseguiria mobilizar a base para projetos como a reforma bancária. A ideia era aventada pelo ministro em 2018, quando era candidato do PT à presidência da República.

