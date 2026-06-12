Akad mira expansão no “DPVAT das águas”

A Akad Seguros, da GP Investimentos, quer acelerar sua presença no seguro DPEM, cobertura obrigatória para danos pessoais causados por embarcações e conhecida no mercado como o “DPVAT das águas”. Única seguradora habilitada a operar o produto no país, a companhia projeta crescer 50% no volume de emissões mensais até dezembro de 2026 e atingir R$ 15 milhões em prêmios no segmento.

A meta é ambiciosa. Hoje, a Akad emite entre 15 mil e 20 mil bilhetes por mês. O objetivo é chegar a 100 mil emissões mensais. Desde julho de 2024, quando passou a oferecer o seguro após a obrigatoriedade prevista na legislação brasileira, a companhia já emitiu 365 mil bilhetes. Entre julho de 2025 e maio de 2026, o volume de emissões cresceu 82,5% na comparação com os 12 meses anteriores.

A aposta da seguradora passa pela digitalização da contratação. Em parceria com a plataforma RBM, a Akad estruturou um sistema 100% online, que permite a liberação da apólice poucos minutos após o pagamento. A tecnologia reduziu a inadimplência, simplificou o processo de contratação e ajudou a cortar custos operacionais.

O espaço para crescimento ainda é relevante. O Brasil tem mais de 1 milhão de embarcações registradas, e a carteira da Akad cobre cerca de 25% desse mercado. Barcos esportivos e de recreação respondem por aproximadamente 90% das contratações do DPEM. São Paulo concentra 25% da frota cadastrada no seguro, seguido por Rio de Janeiro, com 11%, e Paraná, com 9,5%. Os demais estados somam 54,5%.