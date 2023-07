Agronegócio ganha sua primeira faculdade em 2024, que já pensa em expansão

Um dos motores da economia nacional, o agronegócio ganhará uma instituição de ensino superior voltada exclusivamente ao desenvolvimento do setor. A Harven Agribusiness School, situada em Ribeirão Preto (SP), iniciará suas atividades no ano letivo de 2024. Trata-se de uma iniciativa do grupo educacional SEB, do empresário Chaim Zaher, e da consultoria Markestrat, especializada na produção rural. O edital para admissão dos primeiros alunos foi publicado na última semana, no site da instituição.

A Harven Agribusiness School é o primeiro passo para a criação da Cidade do Agro, projeto que contará com um complexo de 400 mil m2 ao lado do espaço da Agrishow, maior feira do agronegócio nacional, e um investimento previsto de 500 milhões de reais. Os sócios da nova faculdade planejam a expansão da operação para a região Centro-Oeste do país, onde o setor exerce sua maior influência.

