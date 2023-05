Agroindústria utiliza 97 mil toneladas de plástico reciclado, diz estudo

A agroindústria brasileira consumiu 97 mil toneladas de plástico reciclado em 2021, dado mais recente, com 83 mil toneladas referentes a produtos à base de poliuretano, como lonas, mangueiras para irrigação e embalagens para defensivos agrícolas. Os números são de levantamento do Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico (PICPlast) em parceria com a consultoria especializada MaxiQuim. Também é apontado que produtos reciclados de polipropileno e policloreto de vinilo (PVC) representam 12,7 mil toneladas do total utilizado pelo setor.

A utilização de plástico reciclado está se tornando cada vez mais comum no setor, segundo Simone Carvalho, integrante do comitê técnico do PICPlast. “Antes, esse plástico era utilizado apenas para coberturas de estufas agrícolas. Especialistas do setor viram que é possível ter o material em outros elementos, como lonas, sistemas de irrigação, proteção e embalagens para transporte. Tudo isso reduz os custos da produção e aumenta a produtividade no segmento”, diz.

O PICPlast é uma iniciativa criada em 2013 pela petroquímica Braskem junto da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast), que prevê o desenvolvimento de programas que contribuam com a competitividade e o crescimento da reciclagem plástica.

