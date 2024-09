Agrogalaxy se move para contornar caixa negativo de R$ 500 milhões

Em recuperação judicial, a empresa de insumos agrícolas Agrogalaxy teme ficar com o caixa negativo a partir de outubro. Para evitar esse cenário, a companhia precisa recorrer a valores que estão vinculados a contratos de garantia com credores. No cenário-base da recuperação judicial, o caixa da Agrogalaxy vai operar no limite até dezembro, quando a previsão é de que chegue a zero. Sem o fôlego extra, em alguns dias o saldo da empresa ficará negativo em cerca de 500 milhões de reais.