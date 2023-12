Agro não deve contribuir para a economia como em 2023, diz Antonio da Luz

VEJA Mercado | 21 de dezembro de 2023

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quinta-feira, 21. A reforma tributária foi promulgada pelo presidente Lula no Congresso Nacional. A aprovação histórica acontece depois de 30 anos de discussões. O ano vai se encerrando com a elevação da nota de crédito do Brasil pela agência S&P. Os desafios para 2024, contudo, prometem também ser duros. O mercado projeta crescimento menos da economia brasileira e analistas de grandes bancos enxergam a possibilidade de recessão nas grandes economias. Diego Gimenes entrevista Antonio da Luz, economista-chefe da Ecoagro.

