Agora é a vez de Lula erguer bandeira branca a Campos Neto; bolsa reage

VEJA Mercado em vídeo | 16 de fevereiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ergueu bandeira branca ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em entrevista à CNN Brasil, o presidente da República afirmou que “não cabe a ele ficar brigando com o presidente do Banco Central”, e ressaltou que Campos Neto tem um mandato a cumprir. O presidente do BC já havia acenado ao governo em recentes aparições públicas, e as novas declarações de Lula arrefecem as tensões entre o Executivo e a autarquia. A reação do mercado às novas falas de Lula e a expectativa em torno da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 16.

