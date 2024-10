Agibank negocia ‘funding’ de até US$ 7 bilhões com três financeiras

O banco Agibank pretende captar entre 5 bilhões e 7 bilhões de dólares para dar fôlego a suas operações de crédito. Há negociações com três instituições financeiras. Será a terceira grande captação do banco neste ano. Em julho, o Citibank sinalizou financiar 7,4 bilhões de dólares. Enquanto isso, o banqueiro Marciano Testa, fundador e controlador do Agibank, que tem como sócio o fundo Vinci Partners, continua buscando valores menores no mercado. Em outubro, vai emitir uma letra financeira de 400 milhões de reais. Para 2025, prevê lançar até 500 milhões de dólares em títulos de dívida nos Estados Unidos.