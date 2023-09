“Agenda ideológica anterior não construía pontes”, diz Daniel Wainstein

VEJA Mercado em vídeo | 5 de setembro.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta terça-feira, 5. Os investidores repercutem indicadores econômicos aquém do esperado na Europa e na China. No Brasil, é notória a melhora nas projeções de bancos e corretores para o crescimento econômico do país em 2023. Instituições como o J.P Morgan e o Goldman Sachs já apontam para um crescimento acima de 3%. Ao mesmo tempo, uma aversão ao risco toma conta do mercado e os estrangeiros sacaram R$ 13 bilhões da bolsa somente no mês de agosto. Diego Gimenes entrevista Daniel Wainstein, sócio da Seneca Evercore.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF