Agência capixaba leva Rembrandt a São Paulo após turnê nacional
Mostra com 69 gravuras originais abre em 29 de julho na Caixa Cultural e reforça a atuação da Premium no circuito de grandes exposições internacionais
A exposição “Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra” chega a São Paulo em 29 de julho, na Caixa Cultural, depois de passar por Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. A mostra reúne 69 gravuras originais produzidas pelo artista holandês entre 1629 e 1665.
Por trás da circulação nacional está a Premium Comunicação Integrada de Marketing, empresa sediada no Espírito Santo. A agência coordena a realização brasileira do projeto e vem se especializando em trazer ao país exposições dedicadas a grandes nomes da arte internacional.
Nos últimos anos, a Premium participou de mostras sobre Leonardo da Vinci, Salvador Dalí, Claude Monet, Pablo Picasso, Francisco de Goya, Joan Miró, Marc Chagall, Renoir, Michelangelo e Amedeo Modigliani. Com Rembrandt, a empresa ampliou o circuito inicialmente previsto e incluiu São Paulo após a boa resposta do público nas outras capitais.
O projeto também reúne patrocinadores ligados ao Espírito Santo, como Biancogres, MedSênior e Banestes. A exposição recebeu recursos da Lei Rouanet e combina entrada gratuita, acervo internacional e patrocínio empresarial.
Mais do que uma agenda cultural, a passagem de Rembrandt por São Paulo mostra como uma empresa capixaba conseguiu montar uma operação nacional em torno de um dos maiores nomes da arte ocidental — e levar consigo marcas do Estado para uma vitrine de alcance nacional.