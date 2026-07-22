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Cultura, Economia

Agência capixaba leva Rembrandt a São Paulo após turnê nacional

Mostra com 69 gravuras originais abre em 29 de julho na Caixa Cultural e reforça a atuação da Premium no circuito de grandes exposições internacionais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 16h00 | Atualizado em 22 jul 2026, 17h57
Gravura em preto e branco de Jesus sendo retirado da cruz por várias figuras. Um homem segura o corpo de Jesus, enquanto outro desce uma escada. Há uma figura feminina em primeiro plano à esquerda e outras pessoas ao redor, algumas ajoelhadas, em um cenário de ruínas e luz celestial.
A Descida da Cruz, por Rembrandt van Rijn, que estará exposta na Caixa Cultural (The Art Co/Divulgação)
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Agência capixaba leva Rembrandt a São Paulo após turnê nacional Priorizar nos meus resultados Google

A exposição “Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra” chega a São Paulo em 29 de julho, na Caixa Cultural, depois de passar por Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. A mostra reúne 69 gravuras originais produzidas pelo artista holandês entre 1629 e 1665.

Por trás da circulação nacional está a Premium Comunicação Integrada de Marketing, empresa sediada no Espírito Santo. A agência coordena a realização brasileira do projeto e vem se especializando em trazer ao país exposições dedicadas a grandes nomes da arte internacional.

Nos últimos anos, a Premium participou de mostras sobre Leonardo da Vinci, Salvador Dalí, Claude Monet, Pablo Picasso, Francisco de Goya, Joan Miró, Marc Chagall, Renoir, Michelangelo e Amedeo Modigliani. Com Rembrandt, a empresa ampliou o circuito inicialmente previsto e incluiu São Paulo após a boa resposta do público nas outras capitais.

O projeto também reúne patrocinadores ligados ao Espírito Santo, como Biancogres, MedSênior e Banestes. A exposição recebeu recursos da Lei Rouanet e combina entrada gratuita, acervo internacional e patrocínio empresarial.

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Mais do que uma agenda cultural, a passagem de Rembrandt por São Paulo mostra como uma empresa capixaba conseguiu montar uma operação nacional em torno de um dos maiores nomes da arte ocidental — e levar consigo marcas do Estado para uma vitrine de alcance nacional.

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TAGS:
Arte
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