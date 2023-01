Afinamento dos ponteiros de equipe de Lula é determinante para a economia

Depois de recuos importantes de membros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e o assertivo discurso de Simone Tebet em sua posse como ministra do Planejamento, a semana no mercado chega ao último pregão melhor do que começou. As falas do indicado à presidência da Petrobras, Jean Paul Prates, de que não abaixará o preço dos combustíveis na canetada; a desautorização do ministro Rui Costa, da Casa Civil, sobre a revisão da reforma da Previdência alardeada irresponsavelmente por Carlos Lupi, do Trabalho, tranquilizaram o mercado e amenizaram a percepção de risco em torno do cenário fiscal e macroeconômico. O afinamento dos ponteiros do discurso e tendências na primeira reunião ministerial, marcada para esta sexta-feira, 6, será fundamental para o comportamento dos ativos. Para o bem e para o mal.

