AES não vê risco de geração de energia no longo prazo

Um estudo com projeção dos impactos nas mudanças do clima no setor elétrico para 2030 e 2050, mesmo aqueles anos com tendência de variação na vazão histórica, não apontou riscos significativos para a geração de energia a longo prazo no Brasil. O motivo, de acordo com estudo da AES Brasil, em parceria com a Enacom e WayCarbon, é a resiliência do sistema devido à flexibilidade operacional de geração nas hidrelétricas. O projeto utilizou cenários e modelos de projeções climáticas.