Advogado que processa a Vale diz que trabalha em nome de Lula

Em Brasília, muitos estão se perguntando sobre o conflito de interesses do Tom Goodhead, CEO do escritório britânico Pogust Goodhead, que processa a Vale em cortes internacionais, ao afirmar que trabalha em nome do Presidente Lula no exterior. A fala aconteceu em evento na capital do país que contou com a participação de José Eduardo Cardozo, Marco Aurélio de Carvalho, dentre outros companheiros.