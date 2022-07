Acusado de assédio, ex-presidente da Caixa entra na mira do TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu investigação contra Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa acusado de uma série de assédios sexuais e morais a funcionários do banco público. O tribunal quer apurar possíveis violações de Guimarães ao “princípio administrativo da moralidade”. De acordo com a representação de Lucas Furtado, subprocurador do Ministério Público junto ao TCU, as acusações indicam conduta “reprovável e incompatível com o exercício de presidente de uma das mais importantes instituições financeiras estatais”. “Quando praticado no âmbito da administração pública, o assédio gera a percepção, na sociedade, de que as instituições estatais não se pautam em valores morais nem são conduzidas segundo elevados padrões de conduta”, argumenta a representação.