“Acredito em um rally de fim de ano da bolsa”, diz Alexandre Mathias

11 out 2023, 10h39

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta quarta-feira, 11. Na véspera, o Ibovespa teve uma sessão de trégua e subiu 1,5%. O dólar caiu 1,5%, para a casa dos 5,05 reais. Os discursos de integrantes do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, animaram os investidores diante da possibilidade de uma interrupção no ciclo de alta nos juros americanos. Além disso, a percepção é que os conflitos em Israel não devem se estender por muito mais tempo e envolver países vizinhos como se temia inicialmente. Diego Gimenes entrevista Alexandre Mathias, estrategista-chefe da Monte Bravo Investimentos.

