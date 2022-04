Acionistas do Twitter processam Elon Musk

Elon Musk fez uma confusão danada quando comprou as ações do Twitter. Ele primeiro informou à comissão de valores mobiliários americana, a SEC, que tinha comprado uma participação de 9,2% da empresa e não tinha interesse em interferir na administração. No dia seguinte, ele corrigiu o comunicado porque, na verdade, ele foi comprando as ações aos poucos e descobriu-se que ele não informou no prazo adequado quando atingiu 5% das ações. Ao não fazer esse comunicado, ele ficou dias comprando ações sem ninguém saber que ele já tinha 5%. Se ele tivesse comunicado no tempo certo, as ações teriam subido antes e assim ele teria que ter pago cerca de 150 milhões de dólares a mais, segundo estimativas do mercado. Os acionistas agora processam Musk justamente por não ter feito a comunicação a tempo e alegam que com isso perderam dinheiro.

Obviamente, para um trilionário, 150 milhões de dólares é troco de mercado. Quem devia mesmo ir atrás de Musk é a própria SEC. O fato de não ter comunicado pode ser classificado como fraude no mercado de capitais. Além disso, ele havia dito à SEC que não ia interferir na empresa e na sequência foi anunciado como novo membro do conselho. Depois, ele acabou desistindo do conselho.

