Acionista pede destituição da família Bertin da administração do grupo

Um dos acionistas do Bertin, a Berf, está pedindo no processo de recuperação judicial do grupo que os irmãos Natalino, Silmar, Reinaldo e Fernando Antônio sejam destituídos da administração das empresas. O grupo está em recuperação judicial desde 2017 quando entrou com pedido na Justiça com dívidas de 7 bilhões de reais, tendo como principal empresa do grupo a Heber Participações. Entre os motivos para o pedido de destituição, protocolado na sexta-feira, 17, na Justiça de São Paulo, está o processo administrativo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que aponta para possíveis fraudes no processo fusão entre JBS e Bertin. O relatório se tornou público em um pedido de Discovery na Justiça americana por acionistas da JBS e que foi revelado pela coluna. Além disso, a Berf, que pertence a membros da família Bertin, alega ainda que reiteradamente os irmãos deixam de prestar informações solicitadas pelo administrador judicial e que eles estariam aumentando a dívida da empresa, em vez de reduzi-la. O pedido ainda cita a participação dos irmãos na Lava-Jato.

