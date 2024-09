Acelen investe R$ 2 bilhões na Refinaria de Mataripe, que completa 74 anos

A Acelen, empresa de energia e detentora da Refinaria de Mataripe, que completa 74 anos nesta terça-feira, 17, investiu mais de dois bilhões de reais na modernização e recuperação de ativos da refinaria desde 2021. O montante foi empregado nas áreas de segurança, automação e transformação digital de Mataripe, que consiste na segunda maior refinaria do país. Como resultado, o empreendimento localizado no estado da Bahia aumentou sua produção de diesel, querosene de aviação e parafinas em 33%, 181% e 198%, respectivamente, em cerca de três anos. No mesmo período, houve uma economia de 9% no consumo energético da refinaria. Essa redução, em um ano, equivale ao consumo residencial de eletricidade de todo o estado de Roraima. Também foram reduzidas as emissões de gases enviados danosos ao meio ambiente em 46%.