As ações do Carrefour (CRFB3) estão entre as mais negociadas da B3, a bolsa de valores, após retratação da empresa. Às 10h13, os papéis eram negociados com alta de 1,05%, a R$ 6,71.

Na semana passada, o CEO do grupo, o francês Alexandre Bompard, anunciou que iria deixar de comprar carnes vendidas por países do Mercosul.