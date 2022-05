Ação da Eletrobras cai à espera da assembleia dos credores de Furnas

As ações da Eletrobras caíam mais de 3% na manhã desta segunda-feira, 30, com os investidores aguardando novidades oficiais sobre a assembleia dos credores de Furnas. Segundo fontes, a empresa não conseguiu quórum suficiente para a assembleia. A estatal informou na sexta-feira, no seu prospecto de venda de ações, que poderá cancelar a oferta caso os debenturistas não aprovem um “waiver” para a subsidiária Furnas por conta do aporte de 1,5 bilhão de reais na usina de Santo Antônio, no Rio Madeira. Sem o perdão, a maior parte da dívida de Furnas e boa parte da dívida de Eletrobras acionam cláusulas de vencimento antecipado. Se não conseguir quórum para a assembleia de hoje, uma nova convocação será feita para o dia 06 de junho. Como adiantou o Radar Econômico, as debêntures estão nas mãos de mais de 2.700 investidores pessoas físicas e isso pode dificultar a obtenção do quórum que esse tipo de assembleia exige. Na primeira assembleia, é preciso ter um quórum de 50% das debêntures em circulação.

