Abrafarma aponta avanço ‘alarmante’ de casos de Covid-19 no país

Em meio ao apagão de dados oficiais, o monitoramento realizado pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) aponta para uma evolução vertiginosa da Covid-19 no país. Segundo a entidade, 283.763 testagens foram realizadas pelas farmácias entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, número 50% superior aos 188.545 atendimentos ocorridos de 20 a 26 de dezembro. Já o volume de resultados positivos pulou de 22.283 (11,8% do total) para 94.540 (33,3%) de um período para o outro. Os estados Rio de Janeiro e São Paulo concentram os números mais alarmantes, com 49% e 46% de casos positivos, respectivamente, entre 27 de dezembro e 2 de janeiro. Ao todo, 831.810 testes rápidos para a identificação da Covid-19 foram comercializados pelas farmácias brasileiras em dezembro, com um índice de 17,4% de casos positivos para a doença — número mais alto para um mês desde julho de 2021.

