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A vitória estratégica das montadoras chinesas na Camex

Cota de US$ 463 milhões para kits desmontados dá fôlego a BYD e GWM no momento em que tarifa para elétricos importados sobe para 35%

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 17h59 | Atualizado em 24 jun 2026, 07h05
Veículo elétrico em circulação: o mercado ganha escala no país
Veículo elétrico da BYD (BYD/.)
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A vitória estratégica das montadoras chinesas na Camex Priorize VEJA no Google

A decisão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) de manter o cronograma de alta das tarifas para carros elétricos, mas restabelecer uma cota de US$ 463 milhões com alíquota zero para kits desmontados, foi recebida como uma vitória estratégica pelas montadoras chinesas que preparam sua operação industrial no Brasil.

Na prática, o novo desenho preserva o aumento do imposto para veículos prontos, que sobe para 35% a partir de julho, mas cria uma janela de seis meses para a importação de kits desmontados CKD e SKD sem cobrança da tarifa cheia. O alívio beneficia diretamente empresas como BYD e GWM, que tentam acelerar a montagem local enquanto suas fábricas ganham tração no país.

A solução irritou montadoras tradicionais ligadas à Anfavea, que pressionavam o governo pelo fim de qualquer benefício tributário aos importados e chegaram a apontar risco de quebra de isonomia. O argumento do governo, porém, foi diferenciar quem apenas importa veículos prontos de quem assumiu compromissos de investimento industrial no Brasil.

Com a decisão, o MDIC tentou calibrar uma equação delicada. De um lado, atende à indústria já instalada ao manter a escalada tarifária. De outro, dá fôlego às novas entrantes chinesas que prometeram transformar suas vendas no país em produção local.

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