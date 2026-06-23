A vitória estratégica das montadoras chinesas na Camex

A decisão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) de manter o cronograma de alta das tarifas para carros elétricos, mas restabelecer uma cota de US$ 463 milhões com alíquota zero para kits desmontados, foi recebida como uma vitória estratégica pelas montadoras chinesas que preparam sua operação industrial no Brasil.

Na prática, o novo desenho preserva o aumento do imposto para veículos prontos, que sobe para 35% a partir de julho, mas cria uma janela de seis meses para a importação de kits desmontados CKD e SKD sem cobrança da tarifa cheia. O alívio beneficia diretamente empresas como BYD e GWM, que tentam acelerar a montagem local enquanto suas fábricas ganham tração no país.

A solução irritou montadoras tradicionais ligadas à Anfavea, que pressionavam o governo pelo fim de qualquer benefício tributário aos importados e chegaram a apontar risco de quebra de isonomia. O argumento do governo, porém, foi diferenciar quem apenas importa veículos prontos de quem assumiu compromissos de investimento industrial no Brasil.

Com a decisão, o MDIC tentou calibrar uma equação delicada. De um lado, atende à indústria já instalada ao manter a escalada tarifária. De outro, dá fôlego às novas entrantes chinesas que prometeram transformar suas vendas no país em produção local.